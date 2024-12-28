Украина потеряет $1,3 миллиарда из-за прекращения транзита газа из России

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Sergey Ivanov

Весь тон статьи сводится к одному: «Ну и дураки эти украинцы! От своей выгоды отказываются!» А у меня большее омерзение вызывает позиция России. Беззубая, бесхребетная позиция слизняка. Мы ведь такие «добросовестные»! Куда до нас коту Леопольду! Мы даже врагу будем нефть/газ поставлять, но контракт будем соблюдать! Что, кому- то неясно, что на эти 1.3 миллиарда долл Украина каждый год покупала оружие, которым убивала наших солдат? Как же все- таки прав был Маркс, когда сказал, что за прибыль капиталист пойдет на любое преступление. Наши господа эффективные менеджеры даже Гудериану под Москвой продавали бы солярку. При капитализме вообще нет такого понятия «предательство», как нет понятий «честь», «совесть», «Родина»... Есть только понятие «прибыль». Если бы Великая (по площади) Россия хоть немного уважала себя- она не ждала бы окончания контракта. Тем более, не уговаривала бы врага его продлить. Она первой разорвала бы контракт и прекратила бы выплаты врагу. А господам европейцам объяснила бы, что война- это форс- мажор, а потому Россия никаких неустоек платить не будет. Кто- то из наших идиот- патриотов, конечно, скажет, что Россия поимела от контракта побольше, чем отдала Украине. Это так. Только давайте не будем забывать: Каждый доллар, который мы сами, своими руками передаем нашему врагу- это патрон, который выстрелит в нашего солдата.