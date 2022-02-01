Происшествия

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В Хабаровске в суд направлено уголовное дело о фейковых ДТП

В июле 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали пятерых жителей Хабаровска.

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