Аналитик Риттер: возможности Европы оказывать давление на Россию равны нулю

Европа не способна влиять на Россию, заявил РЕН ТВ бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер, комментируя телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
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