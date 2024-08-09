Владивостокцы признались, сколько денег потратили на сборы ребенка в школу

Во Владивостоке сборы ребенка в школу обойдутся в среднем в 13,2 тысячи рублей, сообщает PRIMPRESS. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников и первоклассников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии