Владивостокцы признались, сколько денег потратили на сборы ребенка в школу

Во Владивостоке сборы ребенка в школу обойдутся в среднем в 13,2 тысячи рублей, сообщает PRIMPRESS. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников и первоклассников.