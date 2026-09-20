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Газета.ру

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Над Россией за ночь сбили 1110 украинских БПЛА

Над Россией за ночь сбили 1110 украинских БПЛА

Над регионами России за прошедшую ночь сбили 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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