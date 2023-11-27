Движение по трассе Азов — Ейск перекрыто из-за нагона воды с Таганрогского залива

Машины направляют в объезд через Головатовку, Займо-Обрыв, Пешково и дорогу Ростов — Староминская.Из-за нагона воды с Таганрогского залива утром 27 ноября ограничили движение машин по дороге Азов — Ейск между станицей Кагальник и селом Займо-Обрыв.
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