Движение по трассе Азов — Ейск перекрыто из-за нагона воды с Таганрогского залива

Машины направляют в объезд через Головатовку, Займо-Обрыв, Пешково и дорогу Ростов — Староминская.Из-за нагона воды с Таганрогского залива утром 27 ноября ограничили движение машин по дороге Азов — Ейск между станицей Кагальник и селом Займо-Обрыв.