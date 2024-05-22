Начальника кубанского главка МЧС отпустили под домашний арест

ТАСС/Пресс-служба Басманного суда Начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина, арестованного в сентябре 2023 года о подозрению в злоупотреблении полномочиями, изменили меру пресечения на домашний арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии