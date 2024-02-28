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СБУ завершила следствие по делу об уничтожении самолета "Мрия"

СБУ завершила следствие по делу об уничтожении самолета "Мрия"

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что собрали безоговорочные доказательства вины генерального директора и руководителя подразделения по авиационной безопасности государственного предприятия "Антонов" в уничтожении самолета Ан-225 "Мрия".

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