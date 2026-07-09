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Шняги.Нет

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30 пейзажей, от которых захватывает дух

30 пейзажей, от которых захватывает дух

Иногда достаточно одного кадра, чтобы вечно шумящий и кружащийся мир остановился и затих.Подборка из 30 снимков — от величественных горных пиков до шумных улиц, от безмолвных полян до ярких огней мегаполисов.

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