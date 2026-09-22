Французский актер и режиссер Арно Дени умер в 43 года

Французский актер и театральный режиссер Арно Дени умер в Бельгии в возрасте 43 лет. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката артиста Филиппа Куртуа.
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