Ученые нашли ртутную «бомбу» в арктической мерзлоте, которая угрожает человечеству

Примерно к 2050 году вечная мерзлота полностью исчезнет.Исследователи из Университета Калифорнии оценили масштабы запасов ртути в арктической мерзлоте и пришли к выводу, что ее количество превышает совокупные запасы токсичного металла во всех почвах, океанах, атмосфере и биосфере Земли.