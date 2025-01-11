«Могут поражать цели за стенами зданий»: Минобороны опубликовало видео работы снайперских пар в Курской области

В ведомстве отмечают, что штатное оружие позволяет снайперам решать весь спектр задачНа вооружении снайперов ВС РФ стоят винтовки, которые позволяют поражать цели, находящиеся за укрытиями, в том числе за стенами зданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии