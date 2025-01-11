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Несекретные материалы

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  • Андрей
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  • Михалыч
    Дай бог удачи нашим снайперам!!!«Могут поражать ц...

«Могут поражать цели за стенами зданий»: Минобороны опубликовало видео работы снайперских пар в Курской области

«Могут поражать цели за стенами зданий»: Минобороны опубликовало видео работы снайперских пар в Курской области

В ведомстве отмечают, что штатное оружие позволяет снайперам решать весь спектр задачНа вооружении снайперов ВС РФ стоят винтовки, которые позволяют поражать цели, находящиеся за укрытиями, в том числе за стенами зданий.

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Комментарии
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Михалыч
Дай бог удачи нашим снайперам!!!
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