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Регионы России

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Возбуждённо дело против гида после гибели туриста на Курилах

Возбуждённо дело против гида после гибели туриста на Курилах

Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы после трагического происшествия, произошедшего 14 июля 2026 года на острове Итуруп в Южных Курилах.

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