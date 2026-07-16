Возбуждённо дело против гида после гибели туриста на Курилах

Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы после трагического происшествия, произошедшего 14 июля 2026 года на острове Итуруп в Южных Курилах.
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