МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

valshev МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться @ Vladimir Baranov/Global Look Press Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.