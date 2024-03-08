Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

МИД пригрозил США выдворением дипломатов из Москвы

 valshev  МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться @ Vladimir Baranov/Global Look Press Американскому послу в Москве Линн Трейси, вызванной в МИД, было заявлено, что попытки вмешательства во внутренние дела России будут жестко пресекаться, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да надо сразу выдворять нормальным Русским способом: &quot;мысок сапога-копчик&quot; а не ноты протеста вручать.... они все равно читать даже букварь уже разучились.
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7 час.

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