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Украину используют по максимуму: Курская авантюра сделает Зеленского "сиротой"

Украину используют по максимуму: Курская авантюра сделает Зеленского "сиротой"

Фото: коллаж Царьграда Вчера 2,1K прочитали Зеленский обосновал вторжение в Курскую область попыткой создать "буферную зону".

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