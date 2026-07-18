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Чем грозит Зеленскому увольнение главкома ВСУ Сырского

Чем грозит Зеленскому увольнение главкома ВСУ Сырского

После недавнего грандиозного скандала, вызванного ссорой между теперь уже бывшим самым молодым главой Минобороны Украины Михаилом Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, кресло под последним также начало шататься.

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