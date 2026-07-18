Чем грозит Зеленскому увольнение главкома ВСУ Сырского

После недавнего грандиозного скандала, вызванного ссорой между теперь уже бывшим самым молодым главой Минобороны Украины Михаилом Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, кресло под последним также начало шататься.
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