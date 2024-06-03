В Уфе пропали две четырнадцатилетние девочки

В Башкирии пропали две четырнадцатилетние девочки Амалия Морякова и Арина Сулейманова. Подростки 1 июня в селе Миловка Уфимского района Башкирии вышли из дома на прогулку и до сих пор их их местонахождение неизвестно.
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