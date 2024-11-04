Нетаньяху пригрозил "Хезболле" решительным ответом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил в воскресенье район вблизи ливанской границы, где пригрозил "Хезболле" "жестким ответом" в случае нападения на Израиль, пребывающий в состоянии открытой войны с ливанским шиитским движением.
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