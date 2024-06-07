Знай наших 💅 В начале месяца в Краснодаре состоялся Фестиваль красоты ЮФО по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, маникюру и дизайну ногтей "Триумф Авроры.
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Знай наших 💅 В начале месяца в Краснодаре состоялся Фестиваль красоты ЮФО по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, маникюру и дизайну ногтей "Триумф Авроры.