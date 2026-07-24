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Царьград

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SABA: Хуситы вынудили саудовские самолеты покинуть Йемен

SABA: Хуситы вынудили саудовские самолеты покинуть Йемен

Йеменские повстанцы-хуситы из "Ансар Аллах" заявили, что их ПВО вынудила саудовскую авиацию покинуть воздушное пространство страны.

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