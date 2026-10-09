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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Открылась регистрация на все забеги серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2027»

С 1 мая по 10 октября пройдет 10 забегов серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу – 2027». Регистрация открыта.

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