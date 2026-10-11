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Царьград

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В Новосибирске 11 октября потеплеет до +9 градусов

В Новосибирске 11 октября потеплеет до +9 градусов

Днём 11 октября в Новосибирске воздух прогреется до +7…+9 градусов, осадков не ожидается, а в районах области утром возможны заморозки до -3 градусов и гололедица.

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