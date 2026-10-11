В Новосибирске 11 октября потеплеет до +9 градусов

Днём 11 октября в Новосибирске воздух прогреется до +7…+9 градусов, осадков не ожидается, а в районах области утром возможны заморозки до -3 градусов и гололедица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- Украина станет со...
- Международный ден...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым