Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке мер против зерна из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия (ЕК) готовится увеличить тарифы на экспорт в страны Евросоюза зерновых продуктов и семян масличных культур из России и Белоруссии, заявила по итогам первого дня саммита ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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