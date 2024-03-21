Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке мер против зерна из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия (ЕК) готовится увеличить тарифы на экспорт в страны Евросоюза зерновых продуктов и семян масличных культур из России и Белоруссии, заявила по итогам первого дня саммита ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.