В принципе, Владимир Владимирович постоянно пытается объяснить западу одну простую мысль: ребята, у вас больше не получится нас обмануть.
В старые игры мы больше не играем
Комментарии
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В
Владимир
Путин готов к переговорам, значит может пойти на заключения Минск-3.
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12 час.
Виктор Гайдуков
А он как раз этим и занимается, или Вы, Лора, с луны свалились?
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8 час.
Виктор Гайдуков
Вы, наверное не слушали высказывания Путина на встрече 14 декабря, он сказал на каких условиях могут быть достигнуты договоренности.
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8 час.
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