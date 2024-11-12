В Южном Тушине появится турбокольцевой перекресток

В 2025 году в Москве обустроят несколько турбокольцевых перекрестков, три из них расположены в нашем округе, — в Строгине, на перечесении улиц Таллинская и Кулакова, в Щукине, на площади Академика Курчатова, и в Южном Тушине, на Трикотажном проезде.
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