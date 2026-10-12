Подростка без прав задержали в Казани после гибели женщины в ДТП

В Казани задержали 15-летнего школьника после смертельного наезда на женщину. По версии следствия, подросток управлял автомобилем и скрылся с места ДТП.
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