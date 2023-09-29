Квартиру худрука «Русского балета» ограбили на почти 5 млн рублей

В подмосковном Королеве неизвестные вынесли 1 млн рублей и свыше 40 тысяч долларов из квартиры 75-летнего художественного руководителя Московского областного государственного академического театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева.
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