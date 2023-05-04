5 бесплатных аналогов ChatGPT, которые доступны в России

Чат-бот ChatGPT недоступен на территории РФ, а его серверы перегружены. Но зато существуют альтернативы, за которые не нужно платить! В этом материале мы не только собрали 10 разных сервисов, похожих на Chat GPT, а еще попросили описать себя.
Чат-бот ChatGPT недоступен на территории РФ, а его серверы перегружены. Но зато существуют альтернативы, за которые не нужно платить! В этом материале мы не только собрали 10 разных сервисов, похожих на Chat GPT, а еще попросили описать себя.
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