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Мэр Барнаула Франк поздравляет работников металлургической обрасти

Мэр Барнаула Франк поздравляет работников металлургической обрасти

Градоначальник напомнил, что предприятия металлургического комплекса во все времена были важной составляющей промышленного потенциала России Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником.

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