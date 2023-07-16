Мэр Барнаула Франк поздравляет работников металлургической обрасти

Градоначальник напомнил, что предприятия металлургического комплекса во все времена были важной составляющей промышленного потенциала России Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником.
Градоначальник напомнил, что предприятия металлургического комплекса во все времена были важной составляющей промышленного потенциала России Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником.
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