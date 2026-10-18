Из сервисного центра Viva Armenia в Ереване в ночь на 25 сентября похитили около 25 мобильных телефонов на общую сумму 4,5 млн драмов (примерно $12,5 тыс.
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