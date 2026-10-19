Более 30 компаний примут участие в сельскохозяйственной ярмарке «Осенний дар» (0+), которая пройдет в Нижнем Новгороде 23 и 24 октября.
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