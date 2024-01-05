В ВМС США заявили, что менее чем за месяц сбили 19 ракет и БПЛА хуситов

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей.