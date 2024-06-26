В Госдуму внесли проект о согласовании выезда парламентариев из России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому депутат или сенатор, планируя выезд за пределы России, должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда, при невыполнении процедуры его полномочия в качестве депутата или сенатора могут быть прекращены, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
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