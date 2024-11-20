Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

Президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
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