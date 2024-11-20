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Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

Байден поручил Блинкену определить необходимость выделения Украине дополнительных финансов

Президент США Джо Байден дал поручение государственному секретарю Энтони Блинкену определить необходимость выделения Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 35 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

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