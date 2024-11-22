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ВОЗ сочла Петербург лучшим из городов России по условиям для пенсионеров

ВОЗ сочла Петербург лучшим из городов России по условиям для пенсионеров

Продолжительность жизни в городе превышает норму по РФ на 3,5 года. Северная столица попала в список глобальной сети городов Всемирной организации здравоохранения с благоприятными условиями для пожилых людей.

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