На плавучем ограждении в Сочи была обнаружена женщина в состоянии алкогольного опьянения

Недавнее происшествие на одном из центральных пляжей Сочи привлекло внимание местных служб спасения. Вечером к ним поступило сообщение о том, что женщина в одежде пропала в воде, однако на следующий день ее обнаружили на плавучем ограждении.
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