В России в 2024 году предотвратили 27 терактов

На объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры и предприятиях оборонной промышленности В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения.