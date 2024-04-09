В России в 2024 году предотвратили 27 терактов

На объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры и предприятиях оборонной промышленности В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения.
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