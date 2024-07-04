Боевая работа ЗРК С-350 «Витязь» в зоне СВО

/mediafiles/2024/07/S-350-SVO-4.07.2024.mp4 Зенитный ракетный комплекс С-350 в зоне СВО (с) Кадры Минобороны России Российские военные применяют в зоне проведения специальной военной операции новейший комплекс С-350 «Витязь» для перехвата ракет ATACMS и Storm Shadow.
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