Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела коррупционной направленности

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности по противодействию коррупции УВД по городу Сочи ГУ МВД России  по Краснодарскому краю Руслана Хавдока.

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