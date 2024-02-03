Ганчев рассказал, зачем Киев увозит жителей Харьковской области

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Украина хочет применять объекты гражданской инфраструктуры региона для размещения личного состава и хранения боеприпасов в интересах ВСУ.
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