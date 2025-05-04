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США разочарованы: Украина оказалась бесперспективной для добычи полезных ископаемых

США разочарованы: Украина оказалась бесперспективной для добычи полезных ископаемых

Выполнение соглашения между США и Украиной о разработке полезных ископаемых может столкнуться с проблемами экономического и логистического характера, сообщает The Washington Post.

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркоман просто и откровенно надрал задницу самовлюблённому старцу Трампу!🤠👍👈😱😜
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17 час.
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