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Царьград

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АТОР зафиксировал рост продаж туров в Грузию на 25% летом 2026

АТОР зафиксировал рост продаж туров в Грузию на 25% летом 2026

Русские туристы активно выбирали Грузию летом 2026 года: туроператоры зафиксировали рост продаж на 20-25%.

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