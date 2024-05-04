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Дуайт Ховард спел «Джини, дай мне еще один шанс»

Чемпион НБА в составе «озерников» записал видео, призвав вернуть его в команду. Подруга баскетболиста охарактеризовала его как «единственного человека, который может спасти «Лейкерс».

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