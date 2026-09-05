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Обзор 13 выпуска шоу «Мастер игры»: светлые обескровлены в шаге до финала

Обзор 13 выпуска шоу «Мастер игры»: светлые обескровлены в шаге до финала

В новом выпуске шоу «Мастер игры» на канале ТНТ произошел переломный момент: темный игрок Александр Тарасов (рэпер T-killah) устранил одну из ключевых участниц Надежду Мамаеву во время званого ужина.

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