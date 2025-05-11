Экс-глава венчурного подразделения Brookfield подал в суд за увольнение из-за отказа лгать инвесторам

Джош Раффаэлли, ранее руководивший венчурным направлением Brookfield Asset Management, обратился в суд Калифорнии, обвинив компанию в незаконном увольнении после его отказа вводить инвесторов в заблуждение.
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