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  • Светлана Зуева
    И эти тупорылые создания лезут и лезут,несмотря на......ну что ж,до последнего хохла!!!!Их предупреждали....
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Учёные объяснили, как избежать пригорания еды используя эффект Лейденфроста

Учёные объяснили, как избежать пригорания еды используя эффект Лейденфроста

Знания физики помогут на кухне.Если вы будете использовать правильно сковороду из нержавеющей стали, то она станет вашим незаменимым помощником на кухне.

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