«Зенит» может подписать контракт с бразильским полузащитником Артуру из «Палмейраса»

Изначально сине-бело-голубые интересовались центральным полузащитником Габриэлем Менино. Руководство петербургского клуба «Зенит» вероятно проявляет интерес к бразильскому полузащитнику Артуру из «Палмейраса».
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