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Новости Липецка

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Липецкий депутат Токарев поддержал идею КПРФ сохранить регистрацию кандидатов после административных наказаний

Липецкий депутат Токарев поддержал идею КПРФ сохранить регистрацию кандидатов после административных наказаний

Депутаты КПРФ разработали законопроект, который предлагает ограничить возможность отмены регистрации кандидата из-за административных правонарушений, совершенных уже после его регистрации.

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