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Группы ЛЧ 2023–2024, состав участников группового этапа Лиги Чемпионов 23–24

Группы ЛЧ 2023–2024, состав участников группового этапа Лиги Чемпионов 23–24

Один с нетерпением ждет начала сезона в английской Премьер-лиге, другого не интересует ни один чемпионат, помимо Ла Лиги, третий следит за Серией А, но всех этих болельщиков объединяет интерес к Лиге Чемпионов.

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