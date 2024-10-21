НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции

В ЕС их не ждут: для чего в Молдавии затеяли референдум евроинтеграции

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Референдум никак не повлияет на реальное вступление Молдавии в ЕС, поскольку он в первую очередь направлен на то, чтобы наделить национальный парламент полномочиями принимать решения по изменению Конституции простым большинством голосов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх